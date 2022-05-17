Самые преданные поклонники загребского Динамо не забывают об Украине, даже в моменты радости за свою команду.

"Синие" на матч 35-го тура чемпионата приехали в гости в Шибенику. Два гола в двух таймах обеспечили не только победу в поединке, но и золотые медали первенства.

Победный гол из центра поля стал наградой для немецких фанатов, поддержавших Мариуполь.

За тур до конца Динамо стало недостижимо на вершине турнирной таблицы для ближайшего преследователя (Хайдука). Для загребцев это чемпионство в Хорватии стало 23-м в общем и 5-м подряд.

В "золотом" выездном поединке "синих" активно поддерживали ультрас. Кроме привычных кричалок, они скандировали "Слава Украине", а на их секторе висел баннер с надписью "Спасите Мариуполь".