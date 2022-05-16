"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать. Вам не дадут Героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма, как инвалид, которого бросили на ноль, отдавший свою жизнь за своих детей и внуков.

Тесть Хочолавы погиб, защищая Украину от российских захватчиков

Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть это для слабаков, что мы бойцы с рождения и будем бороться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Почивай с миром, родной", – написал Петряк, прикрепив нарезку трогательных кадров с тестем.

48-летний Иван Петренко был на фронте в районе Авдеевки. 12 мая жена Петряка, Юля, начала поиски отца, который не выходил на связь с 6 мая. К сожалению, худшие опасения семьи подтвердились.

Россия напала на Украину: Шевченко поздравил с победой на Евровидении и анонсировал новые успехи, где Шахтер в ЛЧ (LIVE)