Инсайдер Экрем Конур анонсировал близкий переход 21-летнего украинца в Байер.

Маркевич не спешит петь дифирамбы Мудрику: "Против Борусии М и я мог сыграть, о чем мы говорим"

В течение длительного времени Мудрика связывали с клубами АПЛ, в частности, упоминали Брентфорд. Впрочем, сам хавбек публично заявил о своем желании переехать в Леверкузен. Байер финишировал в Бундеслиге третьим, гарантировав себе групповой этап в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, в текущей кампании Мудрик успел провести за Шахтер 19 матчей, в которых оформил 2 гола и 9 ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, нынешняя цена игрока за Transfermarkt – 4 млн евро.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися