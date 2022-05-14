"Сейчас вообще не до футбола, каждый день гибнут люди. Нужно сначала решить основной вопрос, а потом браться за футбол.

"У меня есть официальное предложение от Вильяреала": Остап Маркевич может продолжить карьеру в Испании, но не прочь возглавить Шахтер

Готов ли я пойти на выборы президента УАФ? Да мне уже куча лет. Я – тренер, а не руководитель. Я могу тренировать, это мое. А быть каким-нибудь функционером... Я это попробовал и понял, что это не мое. Мой приоритет – тренерская работа. Нужно делать то, что ты умеешь.

Готов ли возглавить Шахтер? Не знаю, я не могу себя назначить. Если бы мне было предложено? Почему бы и нет?" – резюмировал Маркевич в комментарии Tribuna .

Напомним, будущее Роберто Де Дзерби во главе "горняков" оказалось под серьезным вопросом из-за продолжения полномасштабной войны России против Украины. Итальянцу предсказывают возвращение к работе на родине.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником