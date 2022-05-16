Александр Петраков постепенно определяется с обоймой игроков, которые покинут лагерь сборной Украины и не будут готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский, а также нападающие Артем Беседин и Денис Гармаш не будут готовиться к полуфиналу плей-офф отбора на Мундиаль против Шотландии, информирует Динамомания .

Сборная Украины пополнилась тремя легионерами и понесла очередную потерю

Позже наставник сборной Украины Александр Петраков простится еще с тремя футболистами. Сейчас же "сине-желтые" продолжают тренироваться в Словении, завтра их ждет спарринг с Эмполи, а послезавтра – с Риекой.

Встреча против Шотландии намечена на 1 июня, в случае победы наша сборная будет играть в финале против Уэльса. После отбора на ЧМ Украину ждут стартовые матчи Лиги наций 2022/23.