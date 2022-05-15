Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко сыграл в последнем домашнем поединке за "молотки" перед завершением контракта.

Ярмоленко появился на поле в игре против Манчестер Сити на последние секунды и присоединился к сенсационной ничьей.

Камбек Зинченко и компании в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2

После поединка Андрей с украинским флагом в руках вместе со своей женой Инной, сыном и агентом Вадима Шаблия вышел попрощаться с трибунами Лондон Стэдиум, поскольку это был последний домашний матч Вест Хэма в текущем сезоне. Также игра стала последней в карьере легенды "молотков" Марка Нобла.

Напомним, что Ярмоленко стал игроком Вест Хэма в 2018 году. В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, в которых отличился 13 голами и 7 ассистами.

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