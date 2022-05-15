Накануне украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем Евровидения-2022. Болеели за наших соотечественников и игроки сборной Украины.

"Музыкальный фронт – победа. Продолжение следует": Пятов отреагировал на результаты Евровидения-2022

Голкипер Шахтера Андрей Пятов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео, на котором футболисты вместе ждут решающих итогов конкурса, а после их объявления не сдерживают эмоций, аплодируя и выкрикивая на радостях. Среди искренних болельщиков: Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Роман Яремчук, Денис Попов и Андрей Пятов.

Напомним, украинская группа по результатам оценок жюри и зрительского голосования заняла первое место, опередив, ставшую второй, Англию на 165 баллов. Таким образом, Украина в третий раз победила в Евровидении – в 2004 году торжествовала Руслана, а в 2016 – Джамала.

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