Голкипер Реала Андрей Лунин получил признание от каталонского издания после поединка 37 тура против Кадиса.

Украинец оказался в символической сборной 37-го тура по версии Mundo Deportivo. Именно голкипер, по их мнению, стал главным героем матча Кадис – Реал.

Феерия Лунина і суперслалом Родриго в видеообзоре матча Кадис – Реал – 1:1

Издание интересно объяснило свое решение: "Только он помешал тому, что Кадис не забрал три очка, включая отбитый пенальти". Также MD назвало Андрея нетипичным героем, ведь у него нет стабильной игровой практики, но он попал в команду недели.

К слову, Реал и Кадис разошлись миром (1:1), а Андрей Лунин отразил пенальти, который сам и привез на собственные ворота.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только