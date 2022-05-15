Два десятка команд забронировали себе места в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон.

Германия (Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг) и Италия (Милан, Интер, Наполи, Ювентус) определили по 4 команды, которые сыграют в Лиге чемпионов. От Испании уже вышли три гранда (Реал, Барселона, Атлетико), а за четвертую путевку еще идет борьба.

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Англия пока что представила только Манчестер Сити и Ливерпуль, а Франция – ПСЖ. Португалию представят Порту и Спортинг. В статусе чемпионов своих стран вышли Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия) и Аякс (Нидерланды).

Шахтер также забронировал себе место в групповом раунде Лиги чемпионов, как лучшая команда Украины в сезоне-2021/22, сорванном российским вторжением. Хотя состав участников еще полностью не сформирован, уже сейчас точно известно, что горняки попадут в третью корзину во время жеребьевки.

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