Сборная Украины продолжает подготовку к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. Накануне в лагерь "сине-желтых" прибыл первый легионер – Роман Яремчук, сообщает официальный сайт УАФ.

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Матч его Бенфики был перенесен на более раннюю дату, так что Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны. Он уже успел провести первую тренировку со сборной. В понедельник, 16 мая, к команде должны присоединиться Даниил Сикан, Александр Зубков и Тарас Качараба.

Напомним, сборная Украины успела провести один спарринг – соперником подопечных Александра Петракова стала Боруссия М (2:1). 17 и 18 мая украинцы проведут товарищеские матчи с Эмполи и Риекой соответственно.

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