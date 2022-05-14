"Наша русофобия недостаточна, сто процентов. Очень жаль, что у нас нет таких ракет, которые достают до российских городов. Наши люди, наши дети прячутся от обстрелов. А там сидят и насмехаются над нами. Мне кажется, что это нелюди.

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Сейчас XXI век. Люди летают в космосе. Кто-то создает чипы, которые делают фантастические вещи. Каждый день цивилизация движется вперед, а россияне двигаются в том, как убить больше украинцев.

Как с ними можно разговаривать? Их нужно резать. Если жена звонит по телефону своему мужу-россиянину, и говорит, чтобы он здесь убивал и насиловал, то такой человек должен уйти из этого мира. Их нужно, сука, вырезать", – сказал Худжамов в комментарии "Брутальному футболу".

Напомним, украинцы уже 80-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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