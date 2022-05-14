Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик откровенно рассказал о своих приоритетах в выборе следующего клуба.

"Я сконцентрирован на футболе. Сейчас все мои мысли о сборной Украины и Шахтере. Я – игрок Шахтера, но если клуб примет предложение Байера, будет отлично.

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Для себя решил, что это единственный клуб, в который хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет, останусь в Шахтере.

При всем уважении, я однозначно не перейду в Брентфорд. Это середняк АПЛ, не участвующий в еврокубках. А для меня самый важный момент – участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили Брентфорд за это предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос перехода в Брентфорд однозначно закрыт.

Повторю еще раз: я – игрок Шахтера, мое дело – играть. А решение о моем переходе примет руководство клуба", – сказал Мудрика SportArena.

Напомним, Михаил в сезоне 2021/22 начал получать серьезную игровую практику в Шахтере, а недавно отличился голом в дебютном поединке за сборную Украины. Кроме английского и немецкого клубов, о желании подписать молодого вингера якобы заявляли французский Ланс, португальская Бенфика и итальянский Милан.

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