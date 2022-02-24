Футбол 24 інформує про все найважливіше у світі футболу після російського вторгнення в Україну. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації.

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12:25. "Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото": Олександр Зінченко передав побажання Путіну, але Instagram видалив пост. Дружина Руслана Маліновського висловилася про вторгнення Росії.

12:00. У Європі тиснуть на УЄФА, щоб перенести фінал Ліги чемпіонів-2021/22 з Санкт-Петербурга. Члени Європарламенту опублікували офіційне звернення до Александера Чеферіна.

#StandWithUkraine Together with 60 MEPs, we call on @UEFA to reconsider its decision to hold the @ChampionsLeague final in St Petersburg on 28 May. No one can stand by and watch the Russian military action in #Ukraine pic.twitter.com/N9tsTQjO7J — Saskia Bricmont (@saskiabricmont) February 24, 2022

Західні друзі створили петицію щодо перенесення фіналу ЛЧ. Вдалося зібрати вже майже 20 тисяч підписів.

За інформацією преси, УЄФА планує забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Лондон готовий надати три стадіони, аби відібрати фінал ЛЧ в країни, яка розв'язала війну.

11:10. Динамо та Шахтар опублікували патріотичні заяви. Мірча Луческу сказав, що не втече з Києва: "Я не боягуз".

З'явилися перші реакції українських футболістів і колишніх гравців. "Тварюко, помри вже нарешті", – Сергій Рибалка однозначно звернувся до Путіна. "Я ненавиджу цей режим, цих лицемірів і підлабузників, які служать одному демону", – висловився Євген Левченко.

10:00. УПЛ офіційно призупинила чемпіонат України після введення воєнного стану.

Сьогодні, у четвер 24 лютого, російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. Наші військові тримають оборону та відбивають напад зі всіх напрямків.