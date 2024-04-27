У рамках суботньої програми 35-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 1:1

Голи: Антоні, 79 – Амдуні, 87 (пен)

Ньюкасл – Шеффілд Юнайтед – 5:1

Голи: Ісак, 26, 61 (пен), Гімараєс, 54, Осборн, 65 (автогол), Вілсон, 72 – Ахмедходжіч, 5

Вулверхемптон – Лутон – 2:1

Голи: Хван Хі Чхан, 39, Т. Гомес, 50 – Морріс, 81

Фулхем – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Муніс, 53 – Шлупп, 87

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Манчестер Юнайтед у домашній зустрічі розділив очки з Бернлі. Господарям не вдавалося відкрити рахунок аж до 79-й хвилини, а потім голом відзначився – ви ніколи не повірите – Антоні! Звісно ж, "Циркулю" допоміг суперник, який виконав обрізку й вивів бразильця віч-на-віч з голкіпером. Фани МЮ від щастя навіть подарували вінгеру іграшку (легендарного Соніка).

Втім, на 86-й хвилині Онана невдало зіграв на виході, вдаривши кулаком в голову Амдуні й організувавши пенальті для "бордових". Амдуні впевнено його реалізував. 1:1!

"Дияволи" могли врятувати перемогу вже за хвилину внаслідок прострілу, який мав замикати Мактомінай – втім, О'Ші встиг накрити Скотта перед ударом у порожні ворота. У наступній же атаці Антоні міг заробити пенальті, влучивши у руку захиснику в штрафному (без рикошету від корпусу, але з близької відстані), однак Джон Брукс не збирався дивитись повтор.

Фінальний свисток зафіксував нічию (1:1). Цьому не дуже тішились у Ньюкаслі, якому була потрібна поразка манкуніанців. "Сороки" розгромили Шеффілд у рідних стінах (5:1), наблизивши "блейдс" до рекорду в 100 пропущених голів за один сезон АПЛ – у підопічних Кріса Вайлдера поки тільки 97. "Сотку" пробивав Свіндон у чемпіонаті 1993/94.

МЮ втримав шосту позицію в АПЛ, але Ньюкасл наблизився на відстань у один заліковий бал. Шеффілд же нарешті вилетів з АПЛ – команда відстала від рятівної 17-ї позиції на 10 очок за три тури до кінця. Бернлі до порятунку бракує всього двох залікових балів.

У паралельних матчах Фулхем зупинив переможну ходу Крістал Пелас (1:1 після 3-х поспіль виграшних поєдинків для "орлів"), а Вулверхемптон здолав Лутон (2:1). Новачок АПЛ залишається у зоні вильоту, тримаючись на відстані в одне очко від 17-ї позиції.

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