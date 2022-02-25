Бригада Сергія Карасьова всьому світу показала моральне обличчя своєї країни-агресора.

Російські судді показово проігнорували акцію проти війни в Україні, яку Барселона і Наполі влаштували перед очним матчем у 1/16 Ліги Європи.

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Гравці обох команд зробили спільну фотографію, тримаючи плакат: "Зупиніть війну". Натомість росіяни відійшли далеко назад, щоб точно не потрапити в кадр. Сергій Карасьов, Ігор Демешко і Олексій Луньов – запам'ятайте ці прізвища п'явок режиму Путіна.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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