Поєдинок 23-го туру Екстракляси між Легією та краківською Віслою запам'ятався вчинками польських ультрас, які вкотре нагадали світу, ким же насправді є президент Росії.

Фанати Легії та Вісли, які є принциповими суперниками, об'єдналися через події в Україні. Під час матчу у Варшаві ультрас гучно заспівали славнозвісний польський народний хіт "Руска к*рва".

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У сусідній країні-агресорі, яка зазнала краху в намірах швидко загарбати українські території, деяких слів могли не зрозуміти (або ж вдати вигляд, що не зрозуміли). Фанати передбачили і це, вивісивши промовистий банер. Текст зрозуміє навіть дитина, яка знає англійський алфавіт.

До слова, поєдинок завершився перемогою Легії з рахунком 2:1. Столична команда забила переможний гол у компенсований час і обійшла Віслу, опустивши краківську команду в зону вильоту.

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