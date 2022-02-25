Головний тренер СК Дніпро-1 і кілька гравців команди з пригодами покидали місто після початку російського вторгнення в Україну.

"Це жахливо, буквально за одну ніч все змінилося. Ми сіли в авто і поїхали з Дніпра на захід, у бік Львова. Перед тим провели кілька годин в укритті через обстріли. Проїхали 120 кілометрів, але через затори і комендантську годину були змушені заночувати в готелі.

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Зараз я з вами спілкуюся, а навколо чути вибухи. Зі мною також є Невен Джурасек й інші іноземні футболісти команди.

Після ночівлі продовжили шлях на Львів, але вимушені були зупинитися у Хмельницькому. Там розбомбили міст. Дуже багато автомобілів, тому ми змушені були розвернутися і поїхали селами в бік Румунії", – цитує Йовічевіча Sportske novosti.

Нагадаємо, 24 лютого, в день фактичного оголошення війни Україні, відновлення УПЛ було відкладено на невизначений термін. Першу частину сезону команда Йовічевіча завершила на третьому місці.

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