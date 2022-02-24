Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

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Світова спільнота не залишається осторонь. Серед іншого загарбники понесуть чималі репутаційні втрати. Зокрема, УЄФА забере у Росії право прийняти фінальний матч Ліги чемпіонів, який 28 травня мав відбутися на Газпром Арені у Санкт-Петербурзі.

За інформацією Sportsmail, уже три арени в Лондоні готові організувати цей матч замість росіян. До Вемблі та Тоттенхем Стедіум приєднався стадіон Вест Хема, власники якого готові надати гарантії, що все буде організовано належним чином.

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