Німецький футбол чітко показує своє ставлення до війни Росії в Україні.

Аугсбург засвітив кольори українського прапора на власному стадіоні WWK Arena.

Борусія Д та РБ Лейпциг підтримали українців на фоні вторгнення Росії

"Сьогодні ми загоряємося синьо-жовтим на знак солідарності з народом України. Ми виступаємо проти будь-якому типу тиранії та несправедливості", – написала прес-служба клубу.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)