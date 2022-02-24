Прапор України засвітився на стадіоні Аугсбурга – клуби Бундесліги масово підтримують нас у війні з Росією
20:08 - Читать на русском
Німецький футбол чітко показує своє ставлення до війни Росії в Україні.
Аугсбург засвітив кольори українського прапора на власному стадіоні WWK Arena.
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"Сьогодні ми загоряємося синьо-жовтим на знак солідарності з народом України. Ми виступаємо проти будь-якому типу тиранії та несправедливості", – написала прес-служба клубу.
Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
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