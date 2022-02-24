УЄФА планує забрати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга, – журналіст
УЄФА не збирається залишати Росії привілей проведення вирішального матчу ЛЧ.
"УЄФА збирається перенести фінал Ліги чемпіонів цього сезону із Санкт-Петербурга. Оновлення незабаром", – написав журналіст Фуад Алакбаров у Twitter.
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Сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
Нагадаємо, раніше мер Лондона Садік Хан заявив про готовність прийняти фінал поточного розіграшу ЛЧ, якщо Санкт-Петербург позбавлять цього права.
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