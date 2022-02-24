Колишній тренер збірної України нарешті змінив звичний дипломатичний тон в обговоренні російської агресії на території нашої держави.

"Рано вранці почалася повномасштабна війна, ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності.

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Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їхню агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь", – написав Шевченко в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакували Україну відразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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