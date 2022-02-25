"В України сьогодні немає кордонів! Акція протесту під стінами посольства Московії в Іспанії проти фашистської агресії Росії в Україні!

"Путін – це реінкарнація Гітлера": Зозуля закликав увесь світ об'єднатися навколо України

Разом з нами голлівудський актор Хав‘єр Бардем висловлює свою підтримку суверенній Україні і засуджує віроломне вторгнення російських загарбників на нашу землю. Весь світ сьогодні думками і серцем з Україною! Тому ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Героям!" – написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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