Зозуля протестував в Іспанії проти російської агресії – до акції долучився відомий голівудський актор
Нападник іспанської Фуенлабради Роман Зозуля вийшов на мітинг біля російського посольства в Іспанії.
"В України сьогодні немає кордонів! Акція протесту під стінами посольства Московії в Іспанії проти фашистської агресії Росії в Україні!
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Разом з нами голлівудський актор Хав‘єр Бардем висловлює свою підтримку суверенній Україні і засуджує віроломне вторгнення російських загарбників на нашу землю. Весь світ сьогодні думками і серцем з Україною! Тому ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Героям!" – написав Зозуля у Facebook.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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