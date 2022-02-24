Клубі із Манчестера вважає такий крок логічним після нападу Росії на Україну.

МЮ багато років користується послугами "Аэрофлота" – російської державно-приватної авіакомпанії, яка відповідає за перевезення команди та логістику. Вторгнення Росії в Україну змушує манкуніанців припинити співпрацю за 18 місяців до завершення терміну дії контракту, повідомляє DailyStar.

Шальке офіційно прибрав напис Газпром з ігрових футболок

Напередодні Манчестер Юнайтед вже звернувся в іншу авіакомпанію, щоб дістатися в Мадрид на матч ліги чемпіонів. Тепер манкуніанці вирішили остаточно припинити співпрацю з "Аерофлотом", яка тривала 9 років.

Воєнні дії росіян в Україні можуть негативно позначитися на репутації бренду Ман Юнайтед, якщо він продовжить працювати з компанією з країни-агресорки. Також це може негативно вплинути на американських власників клубу.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)