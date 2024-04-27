ЛНЗ в рамках 26-го туру чемпіонату України прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між ЛНЗ і Шахтарем стартує о 15:30 на стадіоні Черкаси-Арена. "Гірники" залишаються одноосібним лідером УПЛ – підопічні Маріно Пушіча ще не втрачали очок у весняній частині чемпіонату.

ЛНЗ – Шахтар: анонс матчу УПЛ

ЛНЗ також набрав непогану ходу, забезпечивши собі збереження прописки в УПЛ. Однак до єврокубків вже не дотягнутись.

Де дивитися ЛНЗ – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ-ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". Студії до матчу та після нього дивіться за посиланнями.