"Не можу знайти слів, щоб висловити своє обурення щодо вбивчих дій ворога моєї рідної країни. Для мене це не просто Батьківщина — для мене це найкраща країна.

Шевченко зробив категоричну заяву щодо війни Росії проти України

Де б я не грав та не працював, завжди був серцем з Україною. Сьогодні, перебуваючи далеко від Батьківщини, я не можу стримати свого гніву. Росіє, що ти коїш? Схаменись!" – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)