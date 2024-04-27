"Ні, не можу сказати, що було сказано, але ми говорили з Салахом про це вже в роздягальні. Все вирішено.

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Я не в настрої говорити про боротьбу за титул, якщо чесно, або взагалі дивитися на це. Ми повинні були виграти, ми знали це, і ми цього не зробили, і тепер у нас є трохи більше часу між цією і наступною грою. Ми спробуємо знову підготувати команду.

Дуже розчаровані, звичайно. Я думаю, що всі бачать, що тільки одна команда виграє гру, і це ми з тими моментами, які ми створили, з тим, як ми володіли м'ячем, з усіма речами, які ми робили. Це була важка гра наприкінці чотирьох матчів за 10 днів, але я думаю, що гравці дуже добре попрацювали.

Ми пропустили на порожньому місці, і нам потрібно було створити ще кілька моментів і забити двічі. Коли ми повели в рахунку 2:1, ми могли контролювати ситуацію, і все ж, як я вже сказав, у багатьох моментах грали дуже добре, але у підсумку ми не скористалися ситуацією. Це історія останніх чотирьох тижнів.

Що є, те є. Ви бачите ігри. Ми разом, і ми проходимо через це разом, ось і все. Хлопці хочуть цього, вони боролися, віддавали абсолютно все. Для деяких з них сьогодні було, безумовно, занадто важко, і так воно і є.

Ми грали добре, але не завершували моменти, і тепер ми повинні визнати це і рухатися далі", – цитує Юргена Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на третьому місці у турнірній таблиці з 75 балами. Від першої сходинки мерсисайдці відстають на два пункти.

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