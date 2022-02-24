Чемпіон світу 1994 року Ромаріо з типовою бразильською набожністю просить Небесного Отця заступитися за людство і відвести війну.

Não à guerra, paz no mundo. Que Papai do Céu interceda em nome de toda a humanidade. #nowarpeaceintheworld pic.twitter.com/vyuO68QzsR — Romário (@RomarioOnze) February 24, 2022

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос благає подумати про майбутні покоління – "в Україні понад 7,5 млн дітей перебувають в зоні ризику".

En Ucrania, más de 7,5 millones de niños están en riesgo. El alto el fuego debe ser inmediato.https://t.co/VW3yD8fO8r pic.twitter.com/BOWRBvJ5zb — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 24, 2022

Схожа риторика у боснійського хавбека Бешикташа Міралема П'яніча, який сам у дитинстві пережив жахи війни в Югославії: "Я був дуже молодим, коли зрозумів значення сирен. Кожен раз, коли чую їх, я думаю про те, що пережили мої друзі. Жодних дітей не можна змушувати жити з цим кошмаром".

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar pic.twitter.com/4Z1DSYzL55 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) February 24, 2022

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