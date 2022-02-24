Ромаріо, Рамос і П'яніч – футбольні легенди звертають увагу світу на російську агресію в Україні
Статусні футболісти намагаються донести суспільству всю небезпеку підлої війни з боку Росії.
Чемпіон світу 1994 року Ромаріо з типовою бразильською набожністю просить Небесного Отця заступитися за людство і відвести війну.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос благає подумати про майбутні покоління – "в Україні понад 7,5 млн дітей перебувають в зоні ризику".
Схожа риторика у боснійського хавбека Бешикташа Міралема П'яніча, який сам у дитинстві пережив жахи війни в Югославії: "Я був дуже молодим, коли зрозумів значення сирен. Кожен раз, коли чую їх, я думаю про те, що пережили мої друзі. Жодних дітей не можна змушувати жити з цим кошмаром".
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