Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на воєнні дії, які Росія розгорнула в Україні.

"УЄФА поділяє серйозне занепокоєння міжнародної спільноти ситуацією з безпекою, що складається в Європі, і рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

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Як керівний орган європейського футболу УЄФА невпинно працює над розвитком та популяризацією футболу, згідно з загальноєвропейськими цінностями, такими як мир та повага до прав людини в дусі Олімпійської хартії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості солідаризуватися з футбольною спільнотою України і готові простягнути руку українському народу.

Ми займаємося цією ситуацією з максимальною серйозністю та невідкладністю. Рішення буде ухвалене Виконавчим комітетом УЄФА та оголошено завтра", – повідомляє прес-служба організації.

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