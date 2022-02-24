Лідер збірної України Олександр Зінченко не зміг сидіти вдома, коли його країну обстрілюють.

Олександра Зінченка помітили на вулицях Манчестера на мітингу проти військових дій Росії в Україні.

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Кількадесят людей тримали "синьо-жовті" прапори та плакати на підтримку України. Раніше легіонер Манчестер Сіті вже різко висловлювався у бік Путіна, побажавши смерті президенту Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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