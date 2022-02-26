За словами президента PZPN, він запропонує, щоб українці не вважалися іноземцями у чемпіонаті Польщі. Цю ідею повинно затвердити правління Союзу.

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"На наступному засіданні Правління PZPN я подам прохання, щоб українців не включали до ліміту іноземців з-за меж ЄС. Для всіх рівнів футбольних змагань. Завдяки цьому ми підвищимо їхні шанси знайти клуби в Польщі у цей непростий час", – написав Кулеша у Twitter.

Нагадаємо, через військове повномасштабне вторгнення Росії на українську територію другу частину УПЛ було відкладено на невизначений термін. Ще до трагічних подій у Польщу перебрався Євген Коноплянка, який на правах вільного агента перейшов у Краковію.

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