Жирона здобула перемогу над Лас Пальмасом (2:0) у 33 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Каталонці продовжують боротьбу за другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги. Жирона взяла три очки у матчі з Лас-Пальмасом.

Довбик у клубі Роналду: забив гол, не реалізував пенальті – Жирона перервала 5-матчеву серію поразок і обійшла Барселону

Вже на 25 хвилині матчу у Артема Довбика був фантастичний шанс відзначитися, але українець погано виконав 11-метровий удар. Все ж Жирона забила гол через мить. Подвоїти рахунок вдалося після перерви. Довбик отримав шанс реабілітуватися за незграбний удар при першому пенальті. Артем не промазав з другої спроби.

Жирона наразі перебуває на другому місці з 71 балом, Барселона відстає на один пункт. Лас-Пальмас розташувався на 13 місці з 37 очками.