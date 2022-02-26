"У мене сьогодні була розмова з моїм другом Андрієм Павелком, президентом Української асоціації футболу.

Українські клуби і збірна гратимуть на нейтральних полях матчі під егідою УЄФА – Росія також

Від імені Польського футбольного союзу я запропонував, щоб ми, як федерація, допомогли організувати матчі збірної України в Польщі, якщо це буде потрібно. Українська сторона прийняла нашу пропозицію", – написав Кулеша на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій зобов'язав українські клуби та збірну проводити свої матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях. Таке рішення було ухвалене на тлі російської агресії щодо України. Найближчі матчі збірних під егідою УЄФА – Ліга націй у червні.

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