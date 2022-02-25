Зінченко: Братський народ, казали вони... Суки, ненавиджу
08:47 - Читать на русском
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не добирав слів щодо агресора.
"Братський народ, казали вони. Суки, ненавиджу", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши відео боїв із Сум.
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Нагадаємо, Олександр не вперше висловлюється щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а напередодні у Манчестері навіть взяв участь у на мітингу проти військових дій північного сусіда на території нашої держави.
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