"Братський народ, казали вони. Суки, ненавиджу", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши відео боїв із Сум.

Зінченко вийшов на протест проти російської агресії в Україні

Нагадаємо, Олександр не вперше висловлюється щодо повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а напередодні у Манчестері навіть взяв участь у на мітингу проти військових дій північного сусіда на території нашої держави.

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