Розіграш УПЛ не відновиться у заплановані дати через військову агресію Росії.

"Після введення в Україні воєнного стану розіграш чемпіонату призупинено", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

"Хвора, неадекватна істота": Есеола порівняв Путіна з Гітлером

Сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. Президент України оголосив про введення воєнного стану.

До слова, вже завтра, 25 лютого, мав відбутися перший матч УПЛ після зимової паузи. Минай мав приймати Зорю.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги