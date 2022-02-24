"Я приїхав сюди не за грошима": Де Дзербі не захотів утікати з України та не панікує через напад Росії
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував напад Росії на Україну.
"Це поганий день, уночі нас розбудили вибухи. Повітряний простір закритий. Посольство Італії переконувало нас поїхати, але я не міг відвернутися від Шахтаря, від футболу та вчинити саме так. Я довго чекав, коли федерація призупинить чемпіонат, бо сталося те, що сталося на Донбасі. Проте я не їхав, бо я тут, щоб займатися спортом, і не міг відвернутися від чемпіонату, уболівальників.
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У мене в складі 13 бразильських хлопців, також мій штаб. Ми могли повернутися додому, коли це ще було безпечно, але ні, ми чекали, і сьогодні нас розбудили вибухи. Сьогодні вранці вони зупинили чемпіонат. З вікон готелю "Опера" ми бачили, як рухаються низки машин, думаю, вони їдуть до Польщі. Італійське посольство переконувало нас поїхати, але я не міг, повторюю, я людина спорту і не міг повернутись спиною до клубу, до футболу і піти ось так.
Тепер вони закрили повітряний простір, і ми залишаємось тут. Я не думаю, що нам зараз загрожує небезпека, я приїхав сюди, щоб по-справжньому займатися спортом, і я зберігаю терпіння. Я приїхав сюди не за грошима, в Італії мені пропонували більше, я приїхав сюди, щоб здобути досвід. Тепер почекаю. Це теж досвід, хоч і сумний", – наводить слова Де Дзербі кореспондент Eurosport Сявуш Феллахі.
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