"Це поганий день, уночі нас розбудили вибухи. Повітряний простір закритий. Посольство Італії переконувало нас поїхати, але я не міг відвернутися від Шахтаря, від футболу та вчинити саме так. Я довго чекав, коли федерація призупинить чемпіонат, бо сталося те, що сталося на Донбасі. Проте я не їхав, бо я тут, щоб займатися спортом, і не міг відвернутися від чемпіонату, уболівальників.

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У мене в складі 13 бразильських хлопців, також мій штаб. Ми могли повернутися додому, коли це ще було безпечно, але ні, ми чекали, і сьогодні нас розбудили вибухи. Сьогодні вранці вони зупинили чемпіонат. З вікон готелю "Опера" ми бачили, як рухаються низки машин, думаю, вони їдуть до Польщі. Італійське посольство переконувало нас поїхати, але я не міг, повторюю, я людина спорту і не міг повернутись спиною до клубу, до футболу і піти ось так.

Тепер вони закрили повітряний простір, і ми залишаємось тут. Я не думаю, що нам зараз загрожує небезпека, я приїхав сюди, щоб по-справжньому займатися спортом, і я зберігаю терпіння. Я приїхав сюди не за грошима, в Італії мені пропонували більше, я приїхав сюди, щоб здобути досвід. Тепер почекаю. Це теж досвід, хоч і сумний", – наводить слова Де Дзербі кореспондент Eurosport Сявуш Феллахі.

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