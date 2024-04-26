Норвезький форвард пропустив два матчі "містян" з Челсі у Кубку Англії та в АПЛ проти Брайтона. Ступінь пошкодження Ерлінга Холанда не розголошувалася. На прес-конференції Хосеп Гвардіола розповів, чи зіграє нападник в найближчому матчі.

Кіборг Миколенко погасив Салаха і нівелював ефект Мудрика – Англія бушує через суддю, який рятує 2 українських зірок

"Я вважаю за краще мати Ерлінга у своєму розпорядженні, ніж мати команду без нього. Я говорив з ним, і він сказав, що почувається краще. Чи зіграє він проти Ноттінгема? Я не знаю", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, Холанд у поточному сезоні відіграв за Манчестер Сіті у 39 матчах у всіх турнірах. В активі Ерлінга 31 гол та шість результативних передач.

Киснева маска замість медалі: як гравець Арсеналу зламав руку під час святкування перемоги в Кубку