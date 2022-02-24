Команди з Росії ризикують надовго забути про виступи у міжнародних турнірах.

На завтрашньому засіданні УЄФА також буде розглядати подальшу участь російських клубів у єврокубках, інформує ESPN.

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Сьогодні Зеніт гратиме матч-відповідь 1/16 Ліги Європи проти Бетіса і може вилетіти "самотужки". Крім пітерців, на міжнародній арені Росію ще представляє Спартак М, який чекав суперника у 1/8 фіналу ЛЄ. Завтра УЄФА повинен озвучити свою позицію щодо цих клубів і фіналу ЛЧ в Санкт-Петербурзі.

Паралельно ФІФА обдумує ситуацію з плей-офф відбору чемпіонату світу. У півфіналі Росія повинна приймати Польщу (24 березня).

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