УЄФА завтра розгляне участь російських клубів у єврокубках – долю збірної країни-агресора вирішить ФІФА
Команди з Росії ризикують надовго забути про виступи у міжнародних турнірах.
На завтрашньому засіданні УЄФА також буде розглядати подальшу участь російських клубів у єврокубках, інформує ESPN.
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Сьогодні Зеніт гратиме матч-відповідь 1/16 Ліги Європи проти Бетіса і може вилетіти "самотужки". Крім пітерців, на міжнародній арені Росію ще представляє Спартак М, який чекав суперника у 1/8 фіналу ЛЄ. Завтра УЄФА повинен озвучити свою позицію щодо цих клубів і фіналу ЛЧ в Санкт-Петербурзі.
Паралельно ФІФА обдумує ситуацію з плей-офф відбору чемпіонату світу. У півфіналі Росія повинна приймати Польщу (24 березня).
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