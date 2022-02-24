Українська асоціація футболу виступила з вимогами на фоні російського вторгнення у нашу країну.

— направити до ФІФА та УЄФА відповідні звернення стосовно заборони участі збірним командам та клубам Росії брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА;

УЄФА опублікував заяву щодо вторгнення Росії в Україну

— направити до УЄФА звернення стосовно ухвалення у найкоротші строки рішення про зміну міста та країни проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022 та Суперкубку УЄФА-2023, – йдеться у заяві на сайті УАФ.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів, західного світу (LIVE)