Російські літаки більше не завітають у Манчестер / фото з відкритих джерел

"У світлі подій в Україні ми відкликали спонсорські права Аерофлоту. Ми поділяємо занепокоєння наших вболівальників по всьому світу і висловлюємо співчуття тим, хто постраждав" – йдеться у офіційній заяві Манчестер Юнайтед.

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Аерофлот був спонсором "червоних дияволів" з 2013 року, а у 2017-му сторони подовжили угоду. Кінець співпряці не в останню чергу пов'язаний із введенням санкцій Великої Британії проти провідних компаній і промислових концернів РФ.

Втім, ще за добу початку російської агресії МЮ відмовився від польоту літаком Аерофлота на матч проти Атлетіко.

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