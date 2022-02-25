Манчестер Юнайтед офіційно розірвав контракт з російським Аерофлотом
Манкуніанці ввели власний пакет санкцій проти авіакомпанії країни-агрессора.
"У світлі подій в Україні ми відкликали спонсорські права Аерофлоту. Ми поділяємо занепокоєння наших вболівальників по всьому світу і висловлюємо співчуття тим, хто постраждав" – йдеться у офіційній заяві Манчестер Юнайтед.
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Аерофлот був спонсором "червоних дияволів" з 2013 року, а у 2017-му сторони подовжили угоду. Кінець співпряці не в останню чергу пов'язаний із введенням санкцій Великої Британії проти провідних компаній і промислових концернів РФ.
Втім, ще за добу початку російської агресії МЮ відмовився від польоту літаком Аерофлота на матч проти Атлетіко.
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