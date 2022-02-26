Один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду висловився проти російської агресії.

"Ми повинні зробити світ кращим заради наших дітей. Молюся за мир у всьому світі", – написав Роналду в Instagram.

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З початку повномасштабного наступу російських військ на Україну все частіше лунають заклики до УЄФА та ФІФА залишити країну-агресора та її клуби поза усіма турнірами. Вже було ухвалене рішення забрати у Санкт-Петербурга статус господаря фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду вже 4-ро дітей, а його дівчина Джорджина чекає ще двійню.

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