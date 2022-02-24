О 6:20 зателефонував товариш, який вже пройшов попередню гарячу фазу війни проти окупантів на Донбасі.

– Почалося!

Більше нічого не потрібно було пояснювати.

Ми вісім років живемо у цьому стані. Стані напруження і новин із передової. Щоправда, сьогодні таки особливий день. День, коли всі маски скинуто, а ставки піднято максимально. На кону – наші життя, наша свобода і наше майбутнє.

Вже немає напівтонів. Немає і бути не може "какая разница" і "спорт вне политики". Бо це – злочин проти держави. Кожен, хто почувається Українцем, повинен назавжди затямити і передати наступним поколінням: наш смертельний ворог – російський окупант. А що робити з ворогом – ми вже знаємо. Як написав ветеран Валерій Маркус: "Не хвилюйтесь, це просто війна".

Українські Збройні Сили запрацювали на повну потужність – чітко, методично і безжально б’ють сволоту. Працюють професіонали, хлопці роблять свою роботу, виконують святий обов’язок.

Кожен із нас, цивільних, може їм допомогти. Як мінімум, не сіючи паніку в тилу. І – працюючи. Заводи, аптеки, лікарні, крамниці, пекарні, сайти, радіо і телебачення – вся інфраструктура потрібна для нашої перемоги. Кожен із нас – це солдат. З різними функціями, але спільною метою.

Редакції Футбол 24 і Спорт 24 у повному складі також на своїх робочих місцях. Ми оперативно інформуватимемо вас про реакцію спортивного світу, доноситимемо слова підтримки від знаменитостей, відстежуватимемо санкції щодо агресора.

Україна – понад усе!

Головний редактор Олег Бабій і вся команда Футбол 24