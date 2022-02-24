"Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань. Зупиняємо підготовку до поїздки до Москви на матч. Я проситиму УЄФА припинити просувати Газпром. Світ спорту має бути солідарним", – написав Школьніковскі у Twittеr.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)

Нагадаємо, збірна Польщі 24 березня повинна зіграти матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Росії у Москві, але поляки докладають максимум зусиль, аби не їхати в країну-агресорку.

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

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