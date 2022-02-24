Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань, – директор польської телекомпанії
Директор державної телекомпанії tvp sport Марек Школьніковскі закликає не залишати агресію Росії без реакції.
"Росія повинна бути виключена зі всіх спортивних змагань. Зупиняємо підготовку до поїздки до Москви на матч. Я проситиму УЄФА припинити просувати Газпром. Світ спорту має бути солідарним", – написав Школьніковскі у Twittеr.
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Нагадаємо, збірна Польщі 24 березня повинна зіграти матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Росії у Москві, але поляки докладають максимум зусиль, аби не їхати в країну-агресорку.
Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.
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