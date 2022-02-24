Колишній захисник Шахтаря та збірної України, а нині гравець Зеніта Ярослав Ракицький, висловив слова підтримки українцям після нападу з боку російських окупантів.

"Я – Українець! Україні Мир! Стоп війні!" – написав Ракицький в Instagram під світлиною з українським стягом.

УЄФА офіційно скликав позачергове засідання через вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, Ярослав перебрався до пітерського Зеніта у 2019 році. До цього захисник віддав 10 років донецькому Шахтарю.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)