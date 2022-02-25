Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як долучився до підтримки України, яка вкотре страждає від недоумкуватого російського правителя.

Півзахисник долучився до акцій протесту на Кіпрі, який не підтримав санкції проти Росії у вигляді відключення країни-агресора від Swift (системи всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій).

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Ігор одягнув футболку з українським тризубом та тримав у руках плакат із закликом позбавити Росію доступу до Swift. Відповідну світлину екс-карпатівець виклав в Instagram.

Нагадаємо, 37-річний Худоб'як виступає за Етнікос з 2019-го. У поточному сезоні зіграв 21 поєдинок, результативними діями не відзначався.

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