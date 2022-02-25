Екс-капітан Карпат протестував на Кіпрі проти свавілля Росії
Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як долучився до підтримки України, яка вкотре страждає від недоумкуватого російського правителя.
Півзахисник долучився до акцій протесту на Кіпрі, який не підтримав санкції проти Росії у вигляді відключення країни-агресора від Swift (системи всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій).
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Ігор одягнув футболку з українським тризубом та тримав у руках плакат із закликом позбавити Росію доступу до Swift. Відповідну світлину екс-карпатівець виклав в Instagram.
Нагадаємо, 37-річний Худоб'як виступає за Етнікос з 2019-го. У поточному сезоні зіграв 21 поєдинок, результативними діями не відзначався.
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