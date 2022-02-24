Артем Кравець опублікував в Instagram обличчя президента Росії, яке палає у вогні.

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"Горіти тобі, с*ко, у пеклі", – підписав звернення до Владіміра Путіна колишній форвард збірної України. Артем ще з 2018-го року виступав у чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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