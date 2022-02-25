76-річний румун більше не в Україні, стверджує Digi Sport. Він вирушив з нашої країни вранці, а вже ввечері, 25 лютого, був у Румунії.

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На свою батьківщину Луческу в'їхав через Молдову. Разом з ним в Румунію прибули його асистенти Еміль Карас і Огнєн Вукоєвіч, а також агент Аркадій Запорожану. Раніше Мірча заявляв, що не втікатиме зі столиці України.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу другим у турнірній таблиці УПЛ. Через напад Росії чемпіонат було призупинено на невизначений термін.

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