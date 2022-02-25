"Німецька футбольна ліга рішуче засуджує напад Росії на Україну. Війна у будь-якій формі неприйнятна та несумісна з цінностями спорту. Ми хвилюємось за постраждалих на місці. DFL перебуває в контакті з національними та міжнародними асоціаціями з цього питання.

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Виконавчий комітет DFL рекомендує клубам Бундесліги та другої Бундесліги упродовж наступного ігрового дня дотримуватися хвилини мовчання на знак миру та співчуття", – йдеться у заяві на офіційному сайті DFL.

Додамо, що перший матч туру Бундесліги відбудеться вже сьогодні о 21:30 – Хоффенхайм прийматиме Штутгарт.

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