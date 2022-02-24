"Хлопці, рано-вранці Росія офіційно розпочала війну на всій території України. Вибухають усі стратегічні об'єкти, люди налякані, панікують. Усі кордони зараз закриті. Наші із Русланом сім'ї в Україні. Я плачу і молюся за свою країну, наших людей, мій дім.

"Окремі вітання дружині Руса Маліновського": відомий коментатор – про напад Росії на Україну

Російські новини не кажуть правди. Кажуть, що вони захищають схід від нас, але вони напали на нас. Це злочин проти людства, як цей кошмар може бути зупинено?" – написала Роксана Маліновська у своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Роксана Маліновська у своїх соцмережах опублікувала картинку, на якій потискають одна одну долоні у кольорах прапорів Росії та України. Вже тоді їй довелося виправдовувати свої дії.