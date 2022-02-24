Коваленко – про захист від нападу Росії: "Ти сильна, моя країно"
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко відреагував на російський напад на Україну.
"Ти сильна, моя країно, всі мої думки тільки з тобою. Дай сил усім тим, хто захищає нашу країну", – написав Коваленко в Instagram.
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Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.
Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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