"Ти сильна, моя країно, всі мої думки тільки з тобою. Дай сил усім тим, хто захищає нашу країну", – написав Коваленко в Instagram.

Дружина Маліновського – про Путіна: "Ця жахлива особа, яка принесла стільки болю нам усім, має бути зупинена"

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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