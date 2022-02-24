"Ми шоковані та засмучені тим, що на європейській землі вибухнула війна. BVB рішуче засуджує це кричуще порушення міжнародного права!

УЄФА опублікував заяву щодо вторгнення Росії в Україну

Наші думки із народом України", – йдеться у заяві дортмундського клубу у Twitter. Також свої слова підтримки висловили і у РБ Лейпциг, який з теплом згадує матч 2018-го року проти луганської Зорі в рамках Ліги Європи.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)