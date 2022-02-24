Борусія Д та РБ Лейпциг підтримали українців на фоні вторгнення Росії
17:42 - Читать на русском
Футбольний світ оговтується від підлих дій Росії.
"Ми шоковані та засмучені тим, що на європейській землі вибухнула війна. BVB рішуче засуджує це кричуще порушення міжнародного права!
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Наші думки із народом України", – йдеться у заяві дортмундського клубу у Twitter. Також свої слова підтримки висловили і у РБ Лейпциг, який з теплом згадує матч 2018-го року проти луганської Зорі в рамках Ліги Європи.
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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